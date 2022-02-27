THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini, ihtiyaca göre uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 16:55

THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer

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'nın 'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, 'ye geldi.

Türk Hava Yollar (THY), Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini, ihtiyaca göre uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır.''

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