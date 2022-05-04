Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kıraathane işleten Zeynel Horos, çok sevdiği takımı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı.

Haberler - İHA 04.05.2022 - 15:28 | Son Güncelleme : 04.05.2022 - 15:31

Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı

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'nin Kandıra ilçesinde Akdurak Mahallesi'nde kıraathane işleten 52 yaşındaki Zeynel Horos, , Süper Lig şampiyonu olunca iş yerinin önüne tezgah açtı.

Horos'un tazgahının üzerindeki levhada "41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri okundu. Horos'un tazgahının üzerindeki levhada "41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri okundu.

Kocaeli'nin plakası olduğu için yumurtaları 41 poşete koyan Horos, poşetlediği yumurtaları iş yerine çay içmeye gelen müşterilere ücretsiz şekilde dağıttı.

Horos'un iş yerinin duvarına astığı yazıda ise, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Trabzonspor'un şampiyonluğu vesilesiyle 41 poşet yumurta, sayın müşterilerime hediyem olsun. 41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri yer aldı.

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