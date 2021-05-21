TV programının yayınları delil sayıldı: Katil 4 yıl sonra tutuklandı

Hatay’a bağlı İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in ailesi, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında Tv programına başvurmuştu.



Araştırmacı gazeteci sunucu tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek’in eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulmuştu.



PROGRAM KAYITLARI TAPE HALİNE GETİRİLDİ

Yayında aktarılanlara göre programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırmacı gazetecinin ortaya koyduğu delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı.

Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.



YAYINLAR SAYESİNDE GENİŞ BİR DOSYA HAZIRLANDI

Programın ortaya koyduğu delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı.

Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi.

Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan M.Ş.’nin tutuklanmasına karar verdi.

M.Ş., olayın üzerinden geçen dört yılın ardından tutuklanarak İskenderun T tipi cezaevine gönderildi.

