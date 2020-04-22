Vakaları gizleyen muhtarın mahallesinde hasta sayısı artıyor

Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde corona virüs vaka sayısı 48'e yükseldi.

Başkale ilçesine bağlı 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan giden bir kişide virüs çıkması üzerine karantinaya alınmıştı. Sağlık ekipleri bölgede tarama başlattı.



Mahalleye İstanbul'dan giden başka kişiler de olduğu ancak muhtar Mikail Duman'ın karantina kalksın diye yetkililere bilgi vermediği belirlendi.

Dörevden uzaklaştırılan Duman hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi verdiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



Mahallede yapılan testler sonucu 23 kişide corona virüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, sağlık bakanlığı'nca özel çalışma alanı ilan edildi.

Bölgede devam eden sağlık taraması sonucu, vaka sayısı 48'e yükseldi.