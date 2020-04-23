Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

İstanbul'da bir şirket çalışanı, kendisini rahatsız ediyor diye işyeri sahibinin yavru köpeğini öldürdü. ''Dora'' isimli yavru köpeği yere fırlatarak öldüren şüpheli aranıyor.

NTV Haber 23.04.2020 - 09:21 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:46

dora köpek.jpg

İlişkili Haberler

Hayvan hakları için rapor hazır, sıra Meclis'te

Hayvan hakları için rapor hazır, sıra Meclis'te

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

İstanbul'da şirket çalışanı Ozan Öztürk, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeği kovalayıp yakaladıktan sonra hızla havaya kaldırıp yere çarptı.

''Dora'' adındaki yavru köpek kurtarılamadı.

Şüpheli saldırının ardından kaçtı.

''DORA İÇİN ADALET''

Yavru köpeğin sahipleri saldırganın yakalanabilmesi için sosyal medyada ''Dora için adalet'' etiketiyle mesajlar yayınladı.

Polis, şüpheliyi arıyor.

VİDEO: YENİ HAYVAN HAKLARI YASASI HANGİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...