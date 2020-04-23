Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

NTV Haber 23.04.2020 - 09:21 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:46
İstanbul'da şirket çalışanı Ozan Öztürk, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeği kovalayıp yakaladıktan sonra hızla havaya kaldırıp yere çarptı.
''Dora'' adındaki yavru köpek kurtarılamadı.
Şüpheli saldırının ardından kaçtı.
''DORA İÇİN ADALET''
Yavru köpeğin sahipleri saldırganın yakalanabilmesi için sosyal medyada ''Dora için adalet'' etiketiyle mesajlar yayınladı.
Polis, şüpheliyi arıyor.
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