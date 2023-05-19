Yaz geldi kuraklık tehdidi başladı | "El Nino" sıcaklarına dikkat

Günden güne artan hava sıcaklıkları, kışın beklenen yağışların düşmemesi ve vahşi sulama, kuraklığın başlıca sebepleri arasında sayılırken şimdi de Güney Amerika üzerinden gelen sıcak hava dalgası eklendi.

Uzmanlar, bu yaz kuraklık tehdidinin etkisini daha da artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"DOĞAL AFETLERE NEDEN OLMAKTADIR"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, yaz aylarında hava sıcaklıklarında yükselmeler olabileceğini, bunun zararlarının önüne geçebilmek adına tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklıkların, yalnızca tarım ve su kaynaklarını üzerinde etkisi olmadığını, insanlar üzerinde de tehdit oluşturduğunu ileri süren Prof. Dr. Demir, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma, yağış rejiminde değişiklik, sıcaklık artışı, kuraklık, doğal afetler gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır." diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE HIZLI ADIMLAR ATILMALI"

Prof. Dr. Demir, sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal verimlilik üzerinde etkili olan sıcaklığın, yağış miktarı ve güneşlenme süresini değiştirdiğini, deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı bazı bölgelerin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve yeraltı sularının tuzluluk miktarının değiştiğini ifade etti.



Demir, "Bütün bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliği tarımı, gıda üretimini ve gıda kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kısaca özetlersek, insanoğlunun temel gereksinimlerinden olan beslenme ve su ihtiyacını karşılayabilmesi için öncelikle kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna bağlı sürdürülebilir ekonomik büyüme için iklim değişikliği ile mücadelede hızlı adımlar atılması gerekmektedir." diye konuştu.