Yerli VLP aşısının Faz-2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı yerli corona virüs aşısına ilişkin açıklama yaptı.



Sinop'ta konuşan Bakan Varank, TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarının katkılarıyla aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

Varank, sözlerine şöyle devam etti:



"Bunlardan bir tanesi de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. VLP aşısında Faz-2 aşamasına geçmiştik. Faz-2 çalışmalarında 1. doz aşılamaları tamamladık, 2. doz aşılar uygulanmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki hiçbir gönüllümüzde görülmedi.



İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra son aşama olan Faz-3'e geçeceğiz. Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Covid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız."