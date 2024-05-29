Şampiyonlardan LGS önerileri: Türkçe ve matematikte bilinmeyenler boş bırakılmalı

Liselere Geçiş Sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava sayılı gün kala öğrencilerin heyecanı da artıyor. Türkçe ve matematik sorularının doğru yanıtlanması, adayların rakiplerinin önüne geçebilmesinde önem taşıyor. Geçen senenin LGS şampiyonları adaylara tavsiyelerde bulundu. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer)

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