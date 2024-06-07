LGS'de tartışmalı fizik sorusu

Pazar günü yapılan ve 1 milyonu aşkını öğrencinin girdiği LGS'de bir fizik sorusu eğitimcileri ikiye böldü. Eğitimcilerin bir kısmı A şıkkının, bir kısmı da C şıkkının doğru olduğunu savunuyor. Sorunun iptal edilip, edilmeyeceği henüz netleşmedi. İşte ayrıntılar... (Haber: Tuana Çiftci)

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