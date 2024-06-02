Özel okuldaki vurguna emsal dava: Fahiş kitap ücreti yargıya taşındı
Adana'da 2 bin liralık kitap seti için veliye 14 bin 500 lira fatura çıkaran özel okulun müdürüne, "görevi kötüye kullanmak"tan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özel okula giden kızının 2 bin lira tutan kitaplarına 15 bin lira ödeyen Avukat Nazan Akça Subaşı hukuk zaferini kazandı. (Haber: Tuana Çiftci)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.