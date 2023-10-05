Erzurum'da görev yapan Tuba Dumlu Güler, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu
Erzurum'da yıllarca köy okullarında görev yapan Tuba Dumlu Güler, çocukların imkansızlıklar içinde en iyi eğitimi almasını sağladı. Kız çocuklarının eğitime katılması ve bilim projeleriyle öne çıkan çalışmaları, çabalarını karşılıksız bırakmadı. Katıldığı uluslararası yarışmada 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bıraktı. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Yarışmada en iyi seçildiği takdirde kazanacağı 1 milyon dolarlık ödülle hayalindeki okulu açmayı planlıyor.
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