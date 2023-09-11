Okullarda ortak sınav nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sisteminde yaptığı değişiklikle, okullarda "ortak sınav" dönemi başlıyor. Bu kapsamda, ülke veya il genelinde ortak sınav yapılabilecek. Uzmanlar yeni düzenlemeyle Türkiye'deki öğrenci profilinin yakından takip edilebileceğini söylüyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer)

EĞİTİM HABERLERİ