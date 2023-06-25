Özel okul zamları yüzde 100'ü aştı

Özel okullar, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıklıyor. Gelen zamlarla birlikte fiyatlar kimi üniversitelerin ücretlerini geçmiş durumda. Öyle ki büyükşehirlerde yıllık ücretler 600 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler, özel okul ücretlerinde bir düzenleme yapılmasını istiyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Önder Gündoğdu)
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