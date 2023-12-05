PISA'da Türkiye kaçıncı sırada? (Ders başarısı OECD'nin altında)
2020 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyayı derinden etkileyen corona virüs nedeniyle öğrencilerin eğitim hayatı da sekteye uğramıştı. PISA verilerine göre salgın döneminde kapanmaların da etkisiyle dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu görüldü. Türkiye, matematik, fen ve okumada OECD ortalamasının gerisinde kaldı. İşte ayrıntılar... (Haber: Öykü Tüccar)
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