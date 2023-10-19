Sınav hazırlığında tehlikeli yöntem: İnternette satılan reçetesiz ilaçlara dikkat!
Lise ve üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde öğrenciler stres, dikkat dağınıklığı gibi durumlar yaşayabiliyor. Son zamanlarda öğrenciler derslere daha iyi odaklanmak için kırmızı reçeteli ilaçlara yöneldi. Uzmanlara göre ilaçların doktor kontrolü dışında bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. (Haber: Sena Gürbıyık)
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