Tıp fakültesini tercih etmek isteyen adaylara öneriler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin kontenjan sayısı ve tercihlerin hangi doğrultuda yapılması gerektiği merak ediliyor. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Sadık Gültekin ile Doğru Tercih'te Tıp Fakültesi tercih etmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Üniversite Tercihi
- Öğrenci
- YKS
- Yks Sonuçları
- Sınav Sonuçları
- Tıp