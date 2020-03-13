Uzaktan eğitim nasıl sağlanacak? (Ziya Selçuk açıkladı)
Türkiye'de corona virüs'ün salgın haline dönüşmemesi için dün önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığı'nda 5 saat süren zirveden ilk, orta, lise ve üniversitelere tatil kararı çıktı. Uzaktan eğitim nasıl sağlanacak? Konuya ilişkin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 13.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 09:13
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.