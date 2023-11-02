Uzmanlardan yorumlar: Eğitim öğretim müfredatı sadeleştirilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde müfredatın değişeceğini açıkladı. Müfredatın ağır olduğunu, öğretmenlerin yetişemediğini söyledi. Peki, yeni müfredatta nelere dikkat edilmeli? Eğitimin kalitesinin artırılması için atılması gereken adımlar neler? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...
(Haber: Öykü Tüccar Kamera: Ahmet Aldoğan)
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