Yabancı liselere kayıt dönemi başladı: Başvuru çok, kontenjan az

Yabancı liselerin yeni eğitim yılı için kayıt dönemi başladı. Bu sene, LGS'de 562 birinci olması, okulların taban puanını da artırdı. Yükselen fiyatlar ve puanlara rağmen, yabancı liselere talep fazla. Yabancı Liselerin kayıt dönemi 14 Temmuz'a kadar devam edecek. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Cumhur Çatkaya)

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