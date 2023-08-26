YÖK Başkanı Özvar'dan 34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan açıklaması
Üniversite kayıtları pazartesi günü başlayacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 34 yaş üstü kadınlara özel ek kontenjan açılması tartışma yaratmıştı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar "Diğer adaylar açısından bir hak kaybı ya da eşitsizlik yok" dedi. Tercih yapan 79 bin adayın 17 bin 665'i bir yükseköğretim programına yerleşti. İşte ayrıntılar...
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