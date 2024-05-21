Sıfır araç alacaklar dikkat! Otomobilde gözler kampanyalarda
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar artık satılamayacak. Üreticilerin mayıs, haziran ve temmuz aylarını ellerindeki stokları eritmek için kampanyalarla geçirmesi bekleniyor. Peki bu 3 ay boyunca tüketici tüketici uygun fiyatlı sıfır araç alabilecek mi? İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk, NTV yayınında konuya işikin merak edilen soruları yanıtladı.
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