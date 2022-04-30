Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz: Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik’i keşif
Ege’den İç Anadolu’ya uzanan binlerce yıllık tarihin, sayısız medeniyetin ve eşsiz bir kültürel mirasın buluştuğu bereketli topraklar... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesinin durakları bu kez Uşak, Kütahya, Afyon ve Bilecik’ti…
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