Galatasaray'da üçüncü virüs vakası

Galatasaray'da virüs vakalarının sayısı üçe çıktı. Sarı kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Hastanede tedavisi süren Fatih Terim'in durumu ise iyiye gidiyor.

NTV 28.03.2020 - 14:23 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 14:41

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