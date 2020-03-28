Galatasaray'da üçüncü virüs vakası

Galatasaray'da virüs vakalarının sayısı üçe çıktı. Sarı kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Hastanede tedavisi süren Fatih Terim'in durumu ise iyiye gidiyor.
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NTV 28.03.2020 - 14:23| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 14:41
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