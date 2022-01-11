Milli futbolcu hayatını kaybetti: NTV ekibi kaza yerinde

Türk sporu Ankara’dan gelen acı bir haberle sarsıldı. İttifak Holding Konyaspor’un milli futbolcusu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti Ayrıntıları kaza yerinde bulunan NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 12:11 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 12:27

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