Mete Gazoz'un babası NTV'de anlattı

Türk spor tarihine adını yazdıran Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz NTV'de başarıya giden süreci anlattı. Oğlu gibi okçu olan Baba Gazoz, en büyük hayalinin olimpiyatlara gitmek olduğunu ancak kendisine değil de oğluna kısmet olduğunu belirtti. Oğlunun tüm ülkeye büyük gurur yaşattığını da söyleyerek, ''Bilimsel ve planlı çalışmayla gelen bir zaferdi'' dedi. Mete Gazoz, Tokyo 2020'de Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren milli okçu olmuştu.

NTV Haber 31.07.2021 - 13:28 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 13:47

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