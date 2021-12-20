Popülerleşen garip bir dövüş sporu: Araba Jitsu

Rusya’da giderek popülerleşen ‘Car Jitsu’ akımı tepki çekmeye devam ediyor. Dövüş sporu olarak kabul edilen akımda, iki genç bir arabanın içinde birbirlerine meydan okuyor. Uzak Doğu savaş sanatı olan ‘Jitsu’, samurayların silahsız kaldıklarında kendilerini savunma tekniği... Bu tekniğin araba içine taşınmasına tepki gösterenlerin sayısı her geçen gün artsa da ‘Car Jitsu’ maçlarının sıkı bir takipçi kitlesine sahip olduğu biliniyor.
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