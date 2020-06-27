Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu bunun üzüntüsünü akşam yaşayacaktır
Rıdvan Dilmen, %100 Futbol'da Fenerbahçe-Malatyaspor karşılaşmasını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Gökhan Töre ile EMre Belözoğlu arasında yaşanan pozisyon sonrasında Gökhan Töre'nin 2. sarı karttan kırmızı kart almasını yorumladı.
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NTV 27.06.2020 - 20:41| Son Güncelleme : 27.06.2020 - 20:55
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