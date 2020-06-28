Rıdvan Dilmen: Emre hakemi uyarmış

%100 Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Gökhan Töre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçın ardından pozisyonun diğer kahramanı Emre Belözoğlu ile konuştuğunu söyleyen Dilmen, yıldız futbolcunun sözlerini NTV yayınında anlattı.

NTV Haber 28.06.2020 - 04:31 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 04:49

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