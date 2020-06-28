Rıdvan Dilmen: Emre hakemi uyarmış

%100 Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Gökhan Töre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçın ardından pozisyonun diğer kahramanı Emre Belözoğlu ile konuştuğunu söyleyen Dilmen, yıldız futbolcunun sözlerini NTV yayınında anlattı.
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NTV Haber 28.06.2020 - 04:31| Son Güncelleme : 28.06.2020 - 04:49
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