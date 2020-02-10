10 Şubat 2020 hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar artıyor. İstanbul'da önümüzdeki üç gün, özellikle gece saatlerinde, sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 10.02.2020 - 09:03| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 09:16
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