17 günlük kapanmanın ilk günü: İstanbul trafiği

İstanbul'da 17 günlük tam kapanma döneminin ilk gününde yollarda ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Polis denetim noktalarındaki yığılma nedeniyle birçok bölgede araç kuyrukları oluştu. Toplu taşımaya da ek seferler konularak insan yoğunluğunun önüne geçilmeye çalışıldı. NTV muhabiri Baran Bila İstanbul trafiğindeki son durumu anlattı.

NTV 30.04.2021 - 13:17 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 13:44

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