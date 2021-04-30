17 günlük kapanmanın ilk günü: İstanbul trafiği

İstanbul'da 17 günlük tam kapanma döneminin ilk gününde yollarda ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Polis denetim noktalarındaki yığılma nedeniyle birçok bölgede araç kuyrukları oluştu. Toplu taşımaya da ek seferler konularak insan yoğunluğunun önüne geçilmeye çalışıldı. NTV muhabiri Baran Bila İstanbul trafiğindeki son durumu anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 30.04.2021 - 13:17| Son Güncelleme : 30.04.2021 - 13:44
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.