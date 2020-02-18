18 Şubat 2020 hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da yağış ardından gelen 3 günlük güneşli hava bölgede cumaya kadar devam edecek. Marmara genelinde başta İstanbul'da cuma günü beklenen yağışlar sıcaklıkların düşmesi ile bölgede cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 18.02.2020 - 09:05| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 09:25
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