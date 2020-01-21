18 yaşındaki genç annesini 15 kez bıçakladı (O anlar kamerada)

Manisa'da bir kadın, 18 yaşındaki oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesi sürüyor. Olayın ardından kaçan saldırgan ise, kısa süre sonra polise teslim oldu. Adli işlemleri devam ediyor. O anlar böyle kaydedildi.

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