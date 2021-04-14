20 milyon yıl yaşında bir manolya: Türkiye'nin orman kütüphanesinde korunuyor

Türkiye bitki türleri açısından oldukça zengin... İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde de bir orman kütüphanesi var. Fakülte bünyesinde kurulan herbaryumda, 40 bin kurutulmuş bitki korunuyor. Fosil koleksiyonunda ise 20 milyon yıllık bitkiler yer alıyor. (Haber:Pınar İlik Üçer Kamera:Hüseyin Eroğlu)

NTV 14.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 10:36

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