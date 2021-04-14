20 milyon yıl yaşında bir manolya: Türkiye'nin orman kütüphanesinde korunuyor
Türkiye bitki türleri açısından oldukça zengin... İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde de bir orman kütüphanesi var. Fakülte bünyesinde kurulan herbaryumda, 40 bin kurutulmuş bitki korunuyor. Fosil koleksiyonunda ise 20 milyon yıllık bitkiler yer alıyor. (Haber:Pınar İlik Üçer Kamera:Hüseyin Eroğlu)
Abone ol
Paylaş
NTV 14.04.2021 - 10:10| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 10:36
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.