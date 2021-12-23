21 yıl önce yapılan bir iyilik binlerce çocuğa dokundu
İzmir’de 21 yı önce yapılan bir iyilik, binlerce çocuğun hayatına dokundu. İlkokuldayken kendisine bayramlık alan yardımseveri unutmayan Nuran Baştan, ‘Bir çocuk da sen giydir’ projesini başlattı. Bugün 23 bin destekçisi olan proje ile Türkiye’nin dört bir yanında 150 bin çocuğa ulaşıldı. Nuran Baştan, yıllar sonra kahramanıyla biraraya geldi ve duygusal anlar yaşandı.
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