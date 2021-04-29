Fahri konsolosla birlikte 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otoyoldaki güvenlik kamerasının görüntülerinde kontrolden çıkan otomobilin önce bariyere ardından dijital yön tabelasının direğine çarptığı görülüyor. Ters dönen otomobil bir süre sürüklendikten sonra duruyor.
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NTV 29.04.2021 - 13:03| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 13:19
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