5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

İstanbul Sultanbeyli’de yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Arkadaşıyla beraber sokakta oynayan 5 yaşındaki Yiğit U., yolun karşısına geçmek için koşunca otomobilin altında kaldı. Yaralı çocuk, yoldan geçen başka araçla hastaneye gönderilirken, aracı takip edeceğini söyleyen sürücü kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kaçan sürücü evinde yakalandı. Hastanede tedavisi devam eden Yiğit U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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ntv.com.tr 28.03.2021 - 11:00| Son Güncelleme : 28.03.2021 - 11:14
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