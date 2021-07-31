70 metrelik uçurumdan düştü: Damadı o anları kaydetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Pumpul Karademir'in (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi. Olaya tanıklık eden Karademir'in eşi, kızı, damadı ve torunu büyük şok yaşadı. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarıldı.

NTV 31.07.2021 - 11:28 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 12:11

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