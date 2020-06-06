9 hafta sonra ilk kısıtlamasız cumartesi (NTV muhabirinin izlenimleri)

Salgın nedeniyle 9 hafta sonunu evde geçiren İstanbullu, uzun bir aranın ardından bugün ilk kez bir cumartesi günü dışarı çıkabiliyor. peki fiziki mesafe kuralına ne kadar uyuluyor? Maske kullanıyor mu? NTV ekibinden Osman Terkan, Göztepe Parkı'ndan izlenimlerini aktardı.

06.06.2020 - 11:09 | Son Güncelleme : 06.06.2020 - 11:28

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