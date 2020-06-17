Aç ayı, eve girip eşyaları parçaladı

Kastamonu'da aç kalan ayı, girdiği evin altını üstüne getirdi. Buzdolabında ne var ne yok silip süpürdü. Yedikleri yetmemiş olacak ki, yiyecek ararken, pençe atmadığı yer kalmadı. Ayı tekrar gelip evi yoklar diye evin sakinleri diken üstünde. İşte o görüntüler...
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NTV 17.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:35
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