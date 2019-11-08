Adalar'da deniz ambulansıyla hasta nakli

İstanbul Adalar'da yaşayan hastaların tam teşekküllü bir hastaneye ulaşabilmesi için deniz ambulansları büyük önem taşıyor. Ayda ortalama 300 hasta Adalar'dan deniz ambulanslarıyla taşınıyor. NTV ekibi, bugün bir hastanın deniz ambulansıyla hastaneye nakledilme yolculuğuna eşlik etti. İşte o görüntüler... (Haber: Melike Şahin Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)

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