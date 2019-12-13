Adana'da 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
Görüntü Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir ilkokulun önünde kaydedildi. Bir veli, öğrenci indiren servisi cep telefonuyla görüntüledi. Veli duruma tepki göstererek sosyal medya hesabında paylaştı. İddiasina göre görüntünün paylaşılmasının ardından servis şoförü veliyi tehdit etti. <br />
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