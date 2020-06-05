Akdeniz'in geleceği tehlikede (NTV Muhabiri balon balığı tehdidini anlattı)

Son yıllarda Hint Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e bir çok zararlı balık türü yerleşti. Nedeni küresel ısınma. O türlerin başında balon ve aslan balığı geliyor. Türkiye de tehdit altında. NTV ekibinden Korhan Varol Kekova'daki batık şehire daldı ve tehlikeyi gözler önüne serdi.

NTV 05.06.2020 - 11:49 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 12:13

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