Aksaray'da otizmli öğrencilere utandıran tepki (İşte o görüntüler)
Aksaray'da bir ilkokulda velilerin, otizmli öğrencilerin okuduğu özel eğitim sınıflarının kapatılmasını istediği, okul yönetiminin de buna izin verdiği iddia edildi. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. DHA Aksaray Muhabiri Erkan Altuntaş, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
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