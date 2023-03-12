Akşener'den Gökhan Zan'a: Sen bizi ayağa kaldırdın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Akşener, depremin vurduğu İskenderun'da sahra hastanesini ziyaret etti. Burada eski futbolcu Gökhan Zan ile karşılaşan Akşener, Zan'a "Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın, Allah senden bin kere razı olsun" diyerek sarıldı.

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