Aksungur SİHA, 30 kilometreden hedefi vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından ‘‘Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz’’ mesajıyla paylaştı. Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurdu. Aksungur'un yakın zamanda menzili 45 kilometreye çıkarması hedefleniyor.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 14:41| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 15:04
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