Alevler termik santrale yaklaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını Termik Santrale doğru ilerledi. Alevler, santrale 1 kilometre kadar yaklaştı. Bölgede üst düzey tedbirler alındı. Santralin çevresine hendekler kazıldı. Yetkililer, termik santralde patlama riski olmadığını, bu konudaki endişelerin yersiz olduğunu açıkladı.
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NTV 04.08.2021 - 12:54| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 13:04
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