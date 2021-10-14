9 yaşındaki Ela ‘ALS Yaşam Destek’ projesi ile dereceye girdi

Gaziantep'te ilkokul öğrencisi Ela Ersönmez, ALS hastaları için yaşam destek aparatı tasarladı. Projesiyle, TEKNOFEST'te kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrenci hastaların hayatını kolaylaştırmak istediğini söyledi.

Haberler - NTV 14.10.2021 - 16:33 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 16:42

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