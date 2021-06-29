Altun'dan Katarlılara sınavsız tıp iddiasına açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda konuştu. Altun, “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” haberine bir kez daha tepki gösterdi. Çarpıtma ve yalan haberlerin demokrasiye zarar verdiğini söyleyen Altun, "Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır" dedi.
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NTV 29.06.2021 - 13:11| Son Güncelleme : 29.06.2021 - 13:27
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