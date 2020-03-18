Anadolu Hamidiye Tabyası'nın öyküsü...

Çanakkale'de deniz zaferinin kazanılmasında Nusret mayın gemisi ve boğaz çevresindeki tabyaların rolü büyük. Müttefik donanmasının üzerine top mermisi yağdıran o tabyalardan biri de Anadolu Hamidiye Tabyası'ydı. Sultan Abdülhamit tarafından 1892 yılında yaptırılan tabya, uzun bir restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Gazi Tabya'nın ve 18 Mart zaferinin öyküsü...
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NTV 18.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 09:12
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