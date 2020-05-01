Ankara Kumrular'daki saldırının faili Diyarbakır'da yakalandı (Yeni görüntü)
Ankara Kumrular'da 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı. Dün akşam saatlerinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O anlar böyle kaydedildi.
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01.05.2020 - 10:19| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 10:33
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